Toate categoriile

Intreaba Expertul

Acum aproape 2 ani, am avut fractura paleta humerala stanga, in urma careia am fost operata si nu mi-am recapatat mobilitatea mainii. Va rog sa-mi spuneti daca m-ar ajuta o alta operatie. Daca nu, ce trebuie sa fac?

In principiu, o a doua operatie nu ar trebui sa mai existe. Evident, acest lucru nu poate fi afirmat cu certitudine decat dupa un consult clinic de specialitate. Revenind la intrebarea dumneavoastra, ar trebui sa faceti recuperare medicala. Probabil ca in acesti doi ani au mai fost cateva sedinte de acest tip, dar trebuie lucrat organizat si cu o echipa buna pentru a obtine rezultatele dorite! De multe ori, perioada de recuperare este mai importanta chiar decat momentul operator in sine.